Псковская область признана эффективным регионом РФ в сфере регулирования алкогольного рынка

17:47, 10 апреля 2017, ПАИ

Псковская область занимает 12 место в рейтинге регионов России по эффективности работы по контролю за оборотом алкогольной продукции. Об этом стало известно на выездном совещании по вопросам регулирования алкогольного рынка в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Совещание прошло под председательством заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Владислава Заславского с участием представителей исполнительных и правоохранительных органов субъектов Северо-Западного федерального округа. В совещании приняли участие руководители Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, а также руководство отдела организации применения административного законодательства УМВД России по региону.

По результатам анализа, проведенного специалистами Росалкогольрегулирования, Псковская область признана эффективным регионом Российской Федерации в сфере регулирования алкогольного рынка. С положительной стороны отмечена работа псковской полиции по изъятию из незаконного оборота алкогольной продукции на протяжении последних нескольких лет. В пресс-службе областного УМВД добавили, что принятые меры позволили достичь ощутимых результатов в борьбе с теневым рынком алкоголя, оперативная обстановка по данному направлению стабилизирована, значительного роста количества изъятой алкогольной продукции не наблюдается.

Кроме того, в связи с введением государственного контроля за оборотом алкогольной продукции в розничную продажу практически перестал поступать поддельный алкоголь. В настоящее время целенаправленные усилия стражей порядка региона направлены на борьбу с торговлей алкоголем без лицензий.

На совещании также рассматривались проблемные вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия в работе по пресечению производства и распространения нелегальной алкогольной продукции, определены основные направления повышения ее эффективности.