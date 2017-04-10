Из-за звонка о бомбе задержался вылет самолёта Псков - Петербург

17:32, 10 апреля 2017, ПАИ

10 апреля в 6:30 аэропорт Пскова на два часа закрыли из-за анонимного звонка о бомбе. Как сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург», в результате авиарейс Псков – Санкт-Петербург пришлось задержать.

Кинологи не нашли ничего взрывоопасного. Полиция установила, что «террористом» оказался пьяный пскович, звонивший из своей квартиры. Мужчина задержан. Однако из-за звонка лжеминёра два пассажира отказались лететь в Петербург этим рейсом и сдали билеты.