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Из-за звонка о бомбе задержался вылет самолёта Псков - Петербург

10 апреля в 6:30 аэропорт Пскова на два часа закрыли из-за анонимного звонка о бомбе. Как сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург», в результате авиарейс Псков – Санкт-Петербург пришлось задержать.

Кинологи не нашли ничего взрывоопасного. Полиция установила, что «террористом» оказался пьяный пскович, звонивший из своей квартиры. Мужчина задержан.  Однако из-за звонка лжеминёра два пассажира отказались лететь в Петербург этим рейсом и сдали билеты.

 

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