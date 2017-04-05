Александр Гезалов поделится в Пскове опытом по социальной адаптации детей-сирот

19:57, 10 апреля 2017, ПАИ

11 апреля в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса пройдет обучающий семинар на тему «Пути решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании учебных заведений». В нем примут участие будущие выпускники школ-интернатов и специалисты органов опеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Участники рассмотрят вопросы социально-правовой поддержки детей-сирот и выпускников образовательных учреждений, защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот, а также меры профилактики преступной деятельности со стороны выпускников сиротских учреждений.

Специальным гостем семинара станет общественный деятель и международный эксперт по социальному сиротству, сам в прошлом выпускник детского дома Александр Гезалов.

«Александр Гезалов готовит выпускников к самостоятельной жизни. Он делится личным опытом и рассказывает детям, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы они не боялись обращаться за помощью к специалистам», — отметила начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Семинар состоится в рамках благотворительного проекта #ДетиВсейЗемли при поддержке администрации Псковской области.

Кроме того, в рамках визита в Псков Александр Гезалов презентует свою книгу «Соленое детство».