0
15:19
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
19:45
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
12:28
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21:50
Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
Соцсфера

Александр Гезалов поделится в Пскове опытом по социальной адаптации детей-сирот

11 апреля в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса пройдет обучающий семинар на тему «Пути решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании учебных заведений». В нем примут участие будущие выпускники школ-интернатов и специалисты органов опеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Участники рассмотрят вопросы социально-правовой поддержки детей-сирот и выпускников образовательных учреждений, защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот, а также меры профилактики преступной деятельности со стороны выпускников сиротских учреждений.

Специальным гостем семинара станет общественный деятель и международный эксперт по социальному сиротству, сам в прошлом выпускник детского дома Александр Гезалов.

«Александр Гезалов готовит выпускников к самостоятельной жизни. Он делится личным опытом и рассказывает детям, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы они не боялись обращаться за помощью к специалистам», — отметила начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Семинар состоится в рамках благотворительного проекта #ДетиВсейЗемли при поддержке администрации Псковской области.

Кроме того, в рамках визита в Псков Александр Гезалов презентует свою книгу «Соленое детство».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
05 апреля 2017
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины 8
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
04 апреля 2017
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
04 апреля 2017
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 14
Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах
20 марта 2017
Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Оплатить первенца
13 марта 2017
Оплатить первенца 26

Идет загрузка...