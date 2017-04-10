Секретами крепкого здоровья поделились псковички на встрече в Красном Кресте

20:21, 10 апреля 2017, ПАИ

В Псковском Красном Кресте состоялась тематическая встреча «Мои секреты крепкого здоровья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

«Участницы мероприятия, псковички старшего возраста, поделились со своими коллегами тем, что помогает им быть здоровыми и вести активный образ жизни, несмотря на преклонный возраст», - рассказали в ПКК.

Открыла встречу Анна Козорезова, которая посоветовала всем научиться дыхательной гимнастике, чтобы избавиться от стресса и бессонницы. Участницы мероприятия тут же выучили самое простое дыхательное упражнение. В свою очередь Нина Шуршикова поделилась, что избавляется от бессонницы с помощью чай с мятой или стакана теплой воды с медом. Продолжая тему полезных продуктов, Мария Походнева открыла свой секрет спасения от сезонных простуд, быть здоровой ей помогают лимон, мед и чеснок. Людмила Герасимова и Тамара Гаврилова посоветовали собравшимся занятия в бассейне для поддержания хорошей физической формы. Самой же спортивной среди участниц встречи оказалась Нина Доронькина, которая каждый день занимается гимнастикой и тибетским массажем не менее двух часов, утром и вечером. Это помогло женщине победить заболевание суставов.

При этом псковички сошлись во мнении, что многое в вопросе здоровья зависит от душевного равновесия, и приняли в подарок апельсины.

Напомним, что тематические встречи в Псковском Красном Кресте проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», который финансирует немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» и отделение Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).