0
17:13
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
14:48
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
16:03
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
14:03
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
09:16
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
Еще новости
Спорт

Пскович вошел в состав российской сборной по боксу

Пскович Артур Кулаков, занявший третье место на Первенстве России по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, включен в состав сборной команды страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

Фото с csppskov.ru

Соревнования прошли 2-9 апреля во Владикавказе. А. Кулаков стал призером в весовой категории до 50 кг. Он провел четыре боя и в трех одержал победу.

В Первенстве России также приняли участие боксеры Александр Кальницкий (52 кг, Псков) и Савелий Юринов (66 кг, Пустошка). 

Все эти спортсмены тренируются под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова и Николая Юринова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
05 апреля 2017
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
05 апреля 2017
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер 13
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
03 апреля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
03 апреля 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
30 марта 2017
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах 1

Идет загрузка...