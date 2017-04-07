Пскович вошел в состав российской сборной по боксу

19:32, 10 апреля 2017, ПАИ

Пскович Артур Кулаков, занявший третье место на Первенстве России по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, включен в состав сборной команды страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

Соревнования прошли 2-9 апреля во Владикавказе. А. Кулаков стал призером в весовой категории до 50 кг. Он провел четыре боя и в трех одержал победу.

В Первенстве России также приняли участие боксеры Александр Кальницкий (52 кг, Псков) и Савелий Юринов (66 кг, Пустошка).

Все эти спортсмены тренируются под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова и Николая Юринова.