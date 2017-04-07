Запрещенные овощи, фрукты и ягоды задержали псковские специалисты

19:40, 10 апреля 2017, ПАИ

7 и 9 апреля в Себежском и Псковском районах задержаны 15 автомобилей с растительной продукцией, перемещаемой по документам на «товары прикрытия» (томаты, соленые грибы, джемы, кетчупы, сырный и молочный продукты). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ходе досмотра видимой части груза специалисты обнаружили свежие яблоки, томаты, кабачки, пекинскую капусту, свежую малину, дыни, выращенные в Польше, Турции и Испании. Общий вес продукции, которая следовала из Белоруссии, составил около 300 тонн.

Транспортные средства с растительными грузами были доставлены на склады для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Решение о дальнейшем использовании грузов будет принято в рамках соблюдения законодательства РФ, заключили в ведомстве.