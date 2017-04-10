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Нетрезвый водитель съехал в кювет в Псковском районе

9 апреля в Псковском районе на 7-м км дороги Моглино – Ветошка 32-летний водитель автомобиля «Рено Меган», находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, 35-летний пассажир этой машины получил незначительные травмы.

Днем ранее, 8 апреля, в Пушкиногорском районе на 385-м км трассы Санкт-Петербург - Невель 60-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы.

В тот же день в деревне Зубово Псковского района, на 210-м км шоссе Новгород - Псков, 42-летний водитель машины «Сааб 95» наехал на стоящий на проезжей части автомобиль М-214011 под управлением 69-летнего мужчины. В итоге 65-летняя пассажирка последнего получила незначительные травмы.

Кроме того, в Псковском районе на 280-м км трассы Санкт-Петербург - Невель 65-летний водитель «Рено Сандеро» на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с «Пежо 308» под управлением 26-летнего молодого человека. Водитель «Рено» обратился в травмпункт.

Также 8 апреля в Себежском районе на 22-м км дороги Идрица - Лопатово водитель автомобиль «Форд Фокус», за рулем которой находился 38-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной ВАЗ-2107 под управлением 32-летнего молодого человека. Водитель ВАЗа погиб на месте, водитель «Форда» получил незначительные травмы.

 

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