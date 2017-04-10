Псковская область вошла в десятку популярных у паломников регионов

20:13, 10 апреля 2017, ПАИ

Псковская область вошла в ТОП-10 самых популярных регионов России для паломничества. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

В список не вошли Москва и Санкт-Петербург, являющиеся самыми популярными городами для паломничества в России.

Первое место в рейтинге заняла Московская область (Сергиев Посад и Звенигород), второе - Нижегородская (Дивеево), третье - Ярославская (Годеново). Карелия (Валаам) оказался на четвертой позиции. В пятерку попала Калужская область (Оптина Пустынь). Далее идут Владимирская область (Боголюбово), Костромская область (Ипатьевский) и Архангельская область (Соловки). Псковская область (Печоры) разместилась на 9-ой строчке. Замыкает ТОП-10 Липецкая область (Задонск).

По оценкам «ТурСтата», паломническим туризмом в стране, включая паломнические туры и поездки, занимаются 5 миллионов человек в год. Паломнический туризм составляет до 10% рынка внутреннего туризма в России и наиболее развит в центре и на Северо-Западе страны, а также в Поволжье.