Акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» прошла в Великих Луках

20:36, 10 апреля 2017, ПАИ

10 апреля в образовательных учреждениях Великих Лук прошли профилактические мероприятия в рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники пожарного надзора посетили детский сад № 1 «Золотой ключик», среднюю школу № 6 и Педагогический лицей. Специалисты рассказали о необходимости соблюдения мер пожарной и об основных причинах возгораний. Дети приняли участие в тестировании знаний, практиковались в пользовании огнетушителем.

«Особое внимание в весенний пожароопасный период было уделено информированию о палах сухой растительности», - добавили в ведомстве.

Всего в мероприятиях приняли участие 272 школьника и 45 воспитанников детского сада.