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Общество

Акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» прошла в Великих Луках

10 апреля в образовательных учреждениях Великих Лук прошли профилактические мероприятия в рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Сотрудники пожарного надзора посетили детский сад № 1 «Золотой ключик», среднюю школу № 6 и Педагогический лицей. Специалисты рассказали о необходимости соблюдения мер пожарной и об основных причинах возгораний.  Дети приняли участие в тестировании знаний, практиковались в пользовании огнетушителем.

Фото с 60.mchs.gov.ru

«Особое внимание в весенний пожароопасный период было уделено информированию о палах сухой растительности», - добавили в ведомстве.

Всего в мероприятиях приняли участие 272 школьника и 45 воспитанников детского сада.

 

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