СМИ сообщили о возможной отмене чартеров в Турцию

20:46, 10 апреля 2017, ПАИ

Росавиация отправила авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли. Причиной таких мер называется «сложная внутриполитическая обстановка в стране».

Однако, как заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева, ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сказала, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет. «Мы можем предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности», — уточнила она.

Напомним, в ноябре 2015 года в Сирии турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. После этого чартерные авиаперевозки между странами прекратились на девять месяцев. Падение турпотока из России в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%.

Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый самолет. После этого российские власти отменили запрет на полеты, а первый чартер в Турцию вылетел 2 сентября 2016 года.