В поступившем в Псковскую область белорусском молоке эксперты нашли тетрациклин

20:59, 10 апреля 2017, ПАИ

В белорусском питьевом молоке от СООО «Данон Пружаны» установлено наличие антибиотиков тетрациклиновой группы. Продукция поступила через контрольный пункт в деревне Долосцы Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ходе лабораторных исследований эксперты выявили питьевом молоке тетрациклин в количестве 10,5 мкг/кг.

Общий вес груза составил более 17 тонн. В настоящее время Управление предпринимает меры по пресечению оборота партии товара.