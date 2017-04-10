Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля

21:25, 10 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в Псковской области пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном парламенте при ПОС.

Для всех желающих протестировать свои знания, вне зависимости от пола, возраста и вероисповедания, будут бесплатно работать офлайн-площадки, также тест можно будет пройти в режиме онлайн на сайте кдгр.рф. Акция начнется в 11:00 по местному времени. Итоги тестирования будут подведены в мае.

Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны проводится при поддержке Молодежного парламента при областном Собрании депутатов, Общественной палаты региона и Псковского государственного университета.

Масштабное историческое тестирование пройдет по всей России и за рубежом, предполагается, что участие в нем примут не менее 300 тысяч человек. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» Молодежный парламент при Государственной Думе проводит в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже во второй раз.

Годом ранее почти 230 тысяч участников правильно ответили лишь на 60% вопросов. В этот раз задания к тесту составят ведущие ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы.

Акция, которая за рубежом будет иметь название «Тест по истории победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого задания переведут на шесть языков.

«Наша задача - привлечь внимание к сохранению знаний. Никакие библиотечные или архивные фонды не смогут заменить народную память. Мы рады, что наша инициатива ежегодно поддерживается стольким количеством неравнодушных людей, среди которых большинство молодежь. Особенно важно, чтобы молодые люди помнили и имели четкую позицию о событиях Великой Отечественной войны», - сказала руководитель проекта «Каждый день горжусь Россией!» Мария Воропаева.