Визуальная наркомания

14:19, 11 апреля 2017, ПАИ

Со всех сторон на все наши шесть органов чувств обрушивается огромное количество информации. Я про ту информацию, которую принято называть новостями. Больше всего, конечно, страдают глаза. Впрочем, нам всё это даже нравится, точнее мы не представляем, что может быть как-то иначе. Да и зачем. Сознательное ограждение от внешнего мира - это как минимум странно. Хотя кто-нибудь нет-нет да и козырнёт тем, что «не помнит, когда в последний раз смотрел телевизор». Тем не менее, телевизионные отшельники компенсируют освободившееся пространство другими информационными каналами. Они вам и без всякого ТВ расскажут о повестке дня, только при этом почему-то будут уверены, что свободны от пропаганды и субъективизма. Если вечерами вы не включаете федеральные каналы, и фамилии Киселёв-Соловьёв-Шейнин-Скабеева-Попов вам ничего не говорят, это ещё ничего не значит.

Персональную дозу новостей можно получить и через социальные сети, информационные сайты, радио. В интернете мы подписаны на тонны пабликов и каналов-зеркал новостных сайтов, которые разжёвывают происходящее, укладывая смысл в пару предложений и несколько картинок. Больше теперь и не надо. А чем меньше слов, тем безапелляционнее подача. Обратите внимание. За вас уже всё придумали и акценты расставили. Новость с лидом, подробностями и бэкграундом — это долго, аналитика — для высоколобых, ну, разве что иногда можно на колонку из «Сноба» потратиться. Чтение занимает слишком много времени. Давно вы (или какой-нибудь усреднённый обыватель) читали что-то длиннее условного поста из «ВКонтакте»? Другое дело - видео или фотографии. Их можно поглощать бесконечно.

Мы давно потребляем большую часть информации визуально. Слава инстаграму! Целая индустрия трудится над тем, чтобы освободить руки и передать как можно больше познавательных функций глазам и ещё немножко ушам. Экран больше, шире, ярче, разрешение чётче, цвета глубже.

Почти моментально после убийства в Киеве депутата Вороненкова в интернете появилось соответствующее видео. Признайтесь, что посмотрели его не один раз. Теракт в Петербурге? Полчаса и фото на вашем экране. Убийство сотрудников ДПС в Астрахани, взрыв у гимназии в Ростове-на-Дону, теракт в Стокгольме, отравленные сирийцы — видео, видео, видео. Да подукоментальнее, да с места событий. Без этого, конечно, «неинтересно». Ну, вот только с Шурыгиной что-то пошло не так: то ли, правда, в отключке была, то ли всё происходило совсем по-другому. Но тут Малахов подсуетился и выдал пять часовых эфиров, сопровождавшихся шлейфом фоточек из соцсетей девушки, эфирами в «Перископе» и массой роликов блогеров всех пошибов. Визуальное голодание удовлетворено. Какие там котики, что вы. Вот и трагедию в Стругах Красных в ноябре 2016 года тоже рассмотрели под лупой. Там вообще был рай для визуалов-извращенцев: и тебе трансляции, и фото по ходу событий, и даже слитые после в сеть фотографии юных самоубийц.

Любой акт насилия или агрессии обязательно сопровождается видеозаписью или хотя бы фоторепортажем. Всё это похоже на бесконечный онлайн-сериал в стиле НТВ, только сюжетные линии слегка меняются, и главные герои остаются главными только для одной серии. Но так даже проще: слишком много информации, чтобы ещё и запоминать кого-то. Тут можно долго спорить кто виноват: журналисты, работающие на потребу публике, или публика, которая интересуется всякого рода визуальной «чернухой». В конце концов, это в человеческой природе — интерес к насилию и обнажённой натуре. Может, поэтому самым многочисленным и популярным пабликом Псковской области оказалась «Жесть по-псковски», где «шок-видео-смотреть-до-конца» и, как следствие, 141 тысяча участников. Убиваешь двух, нет, даже трёх зайцев одним махом: есть куда запостить снятое на телефон, есть с кем обсудить, а бонусом ещё и пара минут славы – куда без этого.

Журналистов я из солидарности оправдаю. Они не должны становиться адептами Роскомнадзора, сознательно не публикуя подобные вещи. Это вообще профессия такая. Дело редакции — предупредить, что на фото или видео содержится нечто неподобающее для чувствительных натур и детей. На этом всё. Выбор всегда остаётся за вами: фоторепортаж с окровавленными людьми можно не листать, видео с убийством или изнасилованием можно не смотреть. Попробуйте подавить в себе желание быть в контексте и любопытство, к последствиям которого вы не готовы.