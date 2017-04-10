Турчак, Вахмистров и Буров выдвинуты в Общественную палату Петербурга

21:32, 10 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко опубликовал свою треть выдвиженцев в Общественную палату Северной столицы. Об этом сообщает «Фонтанка».

В списке выдвинутых оказались директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, ректор ЛГУ имени Пушкина, бывший глава факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев, заслуженный строитель России и бывший вице-губернатор Александр Вахмистров, президент Петербургского государственного университета путей сообщения и бывший руководитель администрации губернатора при Матвиенко Виктор Лобко, викарий Санкт-Петербургской епархии архиепископ Амвросий, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и глава общественной приемной Матвиенко Людмила Косткина, председатель еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга Марк Грубарг.

Согласно новому закону, принятому петербургским парламентом, треть из 63 членов Общественной палаты утверждает Законодательное собрание из кандидатов, выдвинутых некоммерческими организациями Петербурга. Еще треть выбирает губернатор из кандидатов, предложенных региональными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшихся членов палаты определяют уже утвержденные из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

В частности, в парламенте опубликовали список из 79 человек. На ближайшем заседании из него путем голосования тоже выберут 21 человека .