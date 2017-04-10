«Коньяк» и «стерлядь» подвели участников «Тотального диктанта»

21:45, 10 апреля 2017, ПАИ

Самыми сложными для россиян в «Тотальном диктанте» стали «коньяк» и «стерлядь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя экспертного совета акции Наталью Кошкареву.

«Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — «стерлядь» и «коньяк». Так вот, я думаю, что в слове «коньяк» допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать, что «коньяк» пишется с мягким, а не с твердым знаком», — сказала Кошкарева.

Она отметила, что вторым по сложности словом оказалось «стерлядь». «Слова «стерлядь» столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить», — констатировала она.

Добавим, что псковичи 8 апреля тоже приняли участие во всероссийской акции «Тотальный диктант», и число отличников среди них в 2017 году выросло в 10 раз.