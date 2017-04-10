0
21:25
Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля
18:08
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
17:52
Живее всех живых
17:09
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
16:41
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
15:09
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
14:17
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Еще новости
Общество

В мае Псков начнут обрабатывать от клещей

Объявлен аукцион на акарицидную обработку объектов зелёного хозяйства на территории Пскова в 2017-2019 годах. Информация размещена на сайте госзакупок. 

В текущем году противоклещевую обработку планируется провести с мая по 15 июня на площади 71,01 га, а именно: в Детском парке (в границах улиц Некрасова, Советской, Октябрьского проспекта), Ботаническом саду (в границах улиц Советской, Кузнецкой, Октябрьского проспекта), скверах Кутузова, на площади Победы у памятника Неизвестному солдату, у монумента «Танк Т-34», у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», телецентра, церкви Николы со Усохи, Дома офицеров, вокзалов, на площади Павших борцов, скверах по улицам Юбилейной, Западной, Волкова, Герцена, Леона Поземского, Александра Невского, на проспекте Энтузиастов,  Сиреневом бульваре, площади Ленина. 

Также работы будут проводиться на набережной Псковы (левый берег), в зеленых зонах по улице Пушкина, на пересечении улиц Ленина и Пушкина, улиц Гущина и Гдовской, в районе Михайловской башни, у памятного знака Героям-Десантникам.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 789 тысяч 452 рубля, средства предусмотрены в бюджете города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля
10 апреля 2017
Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля 2
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
10 апреля 2017
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
10 апреля 2017
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор 1
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
10 апреля 2017
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района 7
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
10 апреля 2017
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
10 апреля 2017
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области
10 апреля 2017
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области

Идет загрузка...