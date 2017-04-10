В мае Псков начнут обрабатывать от клещей

22:15, 10 апреля 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на акарицидную обработку объектов зелёного хозяйства на территории Пскова в 2017-2019 годах. Информация размещена на сайте госзакупок.

В текущем году противоклещевую обработку планируется провести с мая по 15 июня на площади 71,01 га, а именно: в Детском парке (в границах улиц Некрасова, Советской, Октябрьского проспекта), Ботаническом саду (в границах улиц Советской, Кузнецкой, Октябрьского проспекта), скверах Кутузова, на площади Победы у памятника Неизвестному солдату, у монумента «Танк Т-34», у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», телецентра, церкви Николы со Усохи, Дома офицеров, вокзалов, на площади Павших борцов, скверах по улицам Юбилейной, Западной, Волкова, Герцена, Леона Поземского, Александра Невского, на проспекте Энтузиастов, Сиреневом бульваре, площади Ленина.

Также работы будут проводиться на набережной Псковы (левый берег), в зеленых зонах по улице Пушкина, на пересечении улиц Ленина и Пушкина, улиц Гущина и Гдовской, в районе Михайловской башни, у памятного знака Героям-Десантникам.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 789 тысяч 452 рубля, средства предусмотрены в бюджете города.