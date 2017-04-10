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Два человека погибли и двое ранены в результате стрельбы в американской школе

В американском Сан-Бернардино (штат Калифорния) в результате стрельбы в школе погибли двое взрослых, а двое учащихся получили ранения. Как передает ТАСС, об сообщил шеф полиции города Джеррод Бургуан на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Двое взрослых погибли в классе, предположительно, это убийство и самоубийство», - написал он и добавил, что подозреваемый в совершении преступления, вероятнее всего, мертв, и угрозы для людей больше нет.

В другом сообщении шеф полиции указал, что имеются также двое раненых учащихся, которые были госпитализированы.

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