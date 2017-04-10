Автомобильный рынок России вырос на 9,4%

22:44, 10 апреля 2017, ПАИ

В марте автомобильный рынок России вырос на 9,4% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Об этом сообщает Авто.Вести.Ru со ссылкой на официальную статистику АЕБ.

Объем продаж за март 2017-го составил 137 894 автомобиля. За прошедшие три месяца суммарно были реализованы 322 464 автомобиля.

Самым популярным брендом остается отечественная Lada с результатом в 25 110 проданных машин, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На втором месте значится Kia, реализовавшая за месяц 14 614 автомобилей (плюс 18%). Замыкает тройку лидеров марка Hyundai с результатом 14 219 автомобилей (плюс 29%).

В десятке лидеров также оказались Renault, Toyota, Nissan, Volkswagen, ГАЗ, Skoda и УАЗ. Все бренды в ТОП-10 в марте увеличили продажи, за исключением Nissan - продажи этой марки снизились на 6%.

Самая заметная динамикой в марте у Jaguar: при результате 285 автомобилей рост продаж составил сразу 166%. Целых 627% показала китайская марка Zotye, однако в абсолютных значениях показатели намного меньше - 80 автомобилей против 11 в марте прошлого года. В числе аутсайдеров названы SangYong (-96%), Brilliance (-86%) и FAW (-78%).