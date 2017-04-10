Интерактивную программу о Пасхе подготовил псковский центр народного творчества

22:51, 10 апреля 2017, ПАИ

С 11 по 13 апреля в Псковском областном центре народного творчества пройдут интерактивные программы, посвященные знакомству с обычаями и обрядами, связанными с празднованием Пасхи на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре.

В программе встречи: мультимедийная познавательная программа «Пасхальные традиции псковичей», просмотр анимационного фильма «Пасхальный колобок», экскурсия по выставке мастеров декоративно-прикладного творчества «Игра цветом».

Областной центр народного творчества уже второй год проводит серию мультимедийных экскурсий, которые вошли в большой цикл программ для детей, рассказывающих о культуре Псковского края и традициях наиболее известных и популярных праздников народного календаря. В частности, в феврале этого года более 400 псковских школьников побывали на мультимедийных экскурсиях, посвященных празднованию Масленицы.