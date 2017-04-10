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Культура

Театр танца «Искушение» представит псковичкам шоу под дождем

Театр танца «Искушение» покажет псковичам шоу под дождем. Представление состоится 17 апреля в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

«Только для женщин — яркая, веселая, романтичная провокация. Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Грусть и сожаление, любовь и радость — эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Мысли и переживания ярко отображаются в пластике тел артистов. А главное, вся феерия чувств приправлена юмором! Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Этот спектакль не оставит равнодушной ни одну зрительницу!» - говорится в анонсе. Автор, режиссер, хореограф-постановщик - Рустам Надыршин.

Продолжительность шоу составляет 1,5 часа. Возрастное ограничение: 16+. «Мужчинам вход категорически запрещен!» - добавили в филармонии.

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