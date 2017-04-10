Дорожную разметку планируется обновить на площадях, мостах и более 70 улицах Пскова

23:18, 10 апреля 2017, ПАИ

Администрация Пскова заказала работы по обновлению дорожной разметки на проезжей части автодорог муниципального значения в период с 2017 года по 25 декабря 2019-го. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Всего на эти цели планируется потратить порядка 35,2 млн рублей. В этом году из областного бюджета выделены 9 млн 442 тыс. рублей, из городского – 310 тыс. рублей.

Дорожная разметка термопластиком и лакокрасочными материалами будет нанесена на площадях Октябрьской, Ленина, Победы, Героев-десантников, Декабриста Пущина, у железнодорожного вокзала, в Иркутском и Комсомольском переулках, на Крестовское шоссе (путепровод), Октябрьском и Рижском проспектах, проспекте Энтузиастов, Сиреневом бульваре, Ольгинском мосту, мосту имени 50-летия Октября, Александра Невского, на 73 улицах города и объездной дороге.