0
21:25
Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля
18:08
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
17:52
Живее всех живых
17:09
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
16:41
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
15:09
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
14:17
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Еще новости
Общество

День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает сalend.ru.

День установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Концлагеря получили широкое распространение в годы Второй мировой войны, они были расположены, как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях. 22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали огромную сеть таких лагерей, превращенных в места организованного и систематического убийства миллионов людей. 

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовали более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. 

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества. 

Сегодня во многих странах проходят различные памятные мероприятия и встречи бывших узников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля
10 апреля 2017
Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля 2
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
10 апреля 2017
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
10 апреля 2017
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор 1
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
10 апреля 2017
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района 7
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
10 апреля 2017
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
10 апреля 2017
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области
10 апреля 2017
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области

Идет загрузка...