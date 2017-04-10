День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля

08:25, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает сalend.ru.

День установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Концлагеря получили широкое распространение в годы Второй мировой войны, они были расположены, как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях. 22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали огромную сеть таких лагерей, превращенных в места организованного и систематического убийства миллионов людей.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовали более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.

Сегодня во многих странах проходят различные памятные мероприятия и встречи бывших узников.