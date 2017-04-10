В Крыму отмечают День Конституции

07:52, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля в Крыму отмечают официальный праздник – День Конституции республики, пишет сalend.ru.

В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Общекрымский референдум 16 марта поставил точку в вопросе о том, как видят местные граждане свое будущее. За референдумом последовали следующие события: принятие Постановления о независимости от Украины 17 марта, подписание Договора о вхождении в состав РФ Крыма и Севастополя 18 марта и ратификация этого договора 21 марта президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с условиями вхождения в состав России, Крым получил статус республики, а Севастополь – города федерального значения. 11 апреля 2014 года Государственный Совет Республики Крым принял основной закон субъекта – Конституцию, а на следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с момента обнародования. Его принятие завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.