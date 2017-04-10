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Общество

Берещенье наступило по народному календарю

11 апреля по народному календарю наступило Берещенье, пишет сalend.ru.

В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. У предков с березой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком, считалось, что таким образом хворь уйдет. Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии, верили люди. 

Почтительное отношение к березе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.

11 апреля нужно было выходить в березовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и желудок.

 

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