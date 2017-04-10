0
21:25
Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля
18:08
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
17:52
Живее всех живых
17:09
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
16:41
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
15:09
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
14:17
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Еще новости
Общество

Крупным сетям могут разрешить занимать больше четверти рынка региона

В России крупным сетям могут разрешить занимать больше четверти рынка региона, что сейчас запрещено законом «О торговле». Об этом предложении вице-премьера Аркадия Дворковича газете «Известия» сообщили источники в Правительстве.

При этом речь ведется о тех случаях, когда расширение доли свыше оговоренных законом 25% стало возможным из-за ситуации на рынке, в частности, закрытия магазинов конкурентов.

В Федеральной антимонопольной службе и Минэкономразвитии не поддерживают таких начинаний, поскольку это может негативно отразиться на планировании развития бизнеса участниками рынка и поставит под угрозу конкуренцию в предпринимательской деятельности.

С другой стороны, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) поддерживают снятие ограничений.

Эксперты считают, что ритейлеры могут задавить мелкие магазины демпингом, что для потребителя даже хорошо, ведь стоимость продуктов в сетях гораздо ниже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля
10 апреля 2017
Свои знания о Великой Отечественной войне проверят псковичи 22 апреля 2
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
10 апреля 2017
До +13 градусов ожидается в Псковской области 11 апреля
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
10 апреля 2017
Псковскому Управлению соцзащиты не хватает переводчиков с вьетнамского
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор 1
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района
10 апреля 2017
Иван Цецерский: Право ходить в новую школу должны иметь и школьники Пскова, и школьники района 7
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
10 апреля 2017
Псковская область вошла в первую десятку регионов России для паломнического туризма
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
10 апреля 2017
Вера Емельянова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Овсякова
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области
10 апреля 2017
В два раза выросли доходы МФЦ в Псковской области

Идет загрузка...