Смертность детей на российских дорогах выросла на 21%

08:13, 11 апреля 2017, ПАИ

За I квартал 2017 года на 21% выросла смертность детей на российских дорогах. Об этом пишет газета «Известия».

Параллельно с этими показателями на 38% выросла смертность среди детей-пассажиров. По данным ГИБДД, в начале года число ДТП с участием детей увеличилось на 6,3%, на дорогах с января по март произошли 3225 таких аварий, в них погибли 108 детей до 16 лет, что на 21% превышает прошлогодний показатель.

Эксперты среди основных факторов выделяют как все более мощные автомобили, которые быстро разгоняются, так и сравнительно небольшое количество камер фиксации превышения скорости на российских дорогах.

Кроме того, среди причин называется экономическая ситуация. Все большее число автомобилистов при покупке дорогого автомобиля берут кредиты и пренебрегают устранением неполадок в машинах и покупкой детских кресел.

«Когда вводили штраф в 3 тыс. рублей за перевозку ребенка без удерживающих устройств, это было действенной мерой, потому что и кресло стоило 3–4 тыс.», — отметила президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Затем, по ее словам, при изменении курса и экономической ситуации стоимость кресел возросла. Так, в регионах при уровне зарплат в 20-30 тыс. рублей мало кто может позволить себе автокресло за 15 тыс. рублей. С другой стороны, по ее словам, выглядит не очень понятным тот факт, что у человека нашлись деньги на автомобиль или даже дорогой автомобиль с учетом выплачиваемого кредита, но не нашлось денег на детское автокресло.

Помимо этого, существует и фактор несознательности родителей: 43% из них заявили, что у них нет никакого детского удерживающего устройства и приобретать его они не планируют.