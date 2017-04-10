Способ защиты бизнеса от уголовного преследования предложил Борис Титов

08:45, 11 апреля 2017, ПАИ

Уполномоченый по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает возбуждать уголовные дела в отношении бизнесменов только с согласия прокурора. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ежегодный доклад бизнес-омбудсмена.

Докдад, как ожидается, в конце апреля будет вынесен на общественное обсуждение, а в конце мая представлен президенту. В документе, в частности, отмечается, что уголовное преследование бизнеса остается средством коррупционного давления на предпринимателей и разрешения хозяйственных споров.

«Уголовные дела против бизнесменов должны возбуждаться только с согласия прокурора, он должен иметь право отменять решение о возбуждении дела и давать согласие на арест подозреваемого, говорится в проекте доклада. Одобрение прокурора следователи должны получать в случае проведения доследственных проверок, выемок и досмотров по экономическим делам и возобновления ранее приостановленных дел», — говорится в тексте.

Также Борис Титов предлагает создать отдельный правоохранительный орган, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

