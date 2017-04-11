Нетрезвого мопедиста задержали полицейские на дороге Петербург - Невель

09:29, 11 апреля 2017, ПАИ

Вечером 10 апреля в Пушкиногорском районе на дороге Санкт-Петербург - Невель дорожная полиция установила нетрезвого 28-летнего водителя мопеда, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.