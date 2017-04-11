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Угнанный ВАЗ нашли сожженным в Псковском районе

10 апреля в 17:51 в деревне Паклино Псковского района сгорел ВАЗ-2104. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, госномер и год выпуска автомобиля устанавливаются. По данным полиции, машина числится в угоне. Причиной возгорания стал поджог.

11 апреля в 3:29 в Пскове у дома № 98 по улице Инженерной в автомобиле «Шкода Октавиа» 2012 года выпуска выгорел моторный отсек и салон на площади 4 кв. м. Кроме того, огонь повредил лакокрасочное покрытие передней двери и на бампере. Также загорелся «Шевроле Спарк» 2009 года выпуска, повреждено левое переднее крыло. Предположительная причина возгорания - поджог «Шкоды».

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