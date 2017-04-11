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Пошедшей на родник псковской пенсионерке потребовалась помощь спасателей

10 апреля псковские спасатели помогли выбраться пенсионерке из-под обрыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 20:55 от очевидца поступило сообщение о том, что в Псковском районе в деревне Родина под обрывом находится человек. «Женщина 1949 года рождения пошла на родник за водой, ей стало плохо с сердцем, она упала и не могла самостоятельно передвигаться», - рассказали в МЧС.

Очевидцы вызвали Скорую помощь, но медики не смогли спуститься, так как обрыв крутой. Они вызвали спасателей, которые спустились вниз, положили женщину на носилки, прошли вдоль берега до пологого склона и донесли пострадавшую до Скорой помощи. В МЧС отметили, что помощь также оказывали местные жители.

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