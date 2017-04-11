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Общество

Псковские ветераны могут использовать сертификат на квартиру без доплаты

«Авентин-Псков» проводит акцию «Спасибо», в рамках которой держатели ветеранских сертификатов имею возможность получить бесплатную консультацию по вопросам реализации сертификатов.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в этом году партнер центра недвижимости - ЖК «Видный» - разработал специальное предложение для держателей ветеранских сертификатов – квартиры, которые полностью соответствуют требованиям программы (и даже больше – квартиры предлагаются с качественной отделкой) и приобрести которые можно без доплаты. То есть, ветерану не придется изыскивать дополнительные средства, брать в долг или оформлять кредит. Сертификат обменивается на жилье без дополнительных расходов, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин-Псков».

Специалисты центра недвижимости сопровождают такие сделки. Они обеспечивают соответствие приобретаемой недвижимости необходимым критериям и соблюдение всех процедур.

Основные из них:

- жилье должно быть благоустроено и не менее обязательного стандарта – 27 квадратных метров;

- ветеран ВОВ обязательно должен быть указан в качестве собственника приобретаемой квартиры или ее доли.

- получение денежной компенсации вместо сертификата недопустимо.

При совершении таких сделок важно учитывать, что их участниками придется столкнуться с некоторыми юридическими особенностями, например, с подбором подходящей недвижимости, ее грамотным оформлением, отложенным расчетом, необходимостью открытия специального счета, снятием обременения. Весь объем этой работы на себя берут профессионалы центра недвижимости и его партнер ЖК «Видный».

Подробности: 29-84-84.

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