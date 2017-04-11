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Бытовая техника сгорела в результате пожара в себежском учебно-воспитательном учреждении

10 апреля в 21:32 в Себеже на улице Челюскинцев произошло возгорание на втором этаже учебного корпуса Себежского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в методическом кабинете по подготовке преподавательского состава произошел пожар в кухне. В результате сгорела бытовая техника – посудомоечная машина и кофемашина, огонь повредил мебель и стену. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Пострадавших нет, на учебный процесс происшествие не повлияло.

Кроме того, в 11:14 в Пскове в доме № 26 по улице Гражданской в подвале третьего подъезда огонь повредил деревянную бытовку. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в подвале.

11 апреля в 0:11 в Пскове жилой дом по Красноармейской набережной, 19б выгорел изнутри по всей площади, огонь уничтожил кровлю. Также оказался поврежден сарай. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в доме.

В 1:56 также в Пскове на Рижском проспекте, 65 выгорел изнутри по всей площади неэксплуатируемый ларёк. Предположительная причина - занесение постороннего источника огня.

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