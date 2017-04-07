Тинькофф банк делает шаг навстречу

09:54, 11 апреля 2017, ПАИ

Существует несколько способов достижения успехов на рынке. Вариантов несколько:

предлагать уникальные товары или услуги, не имеющие аналогов на рынке. Тут все понятно, если услуга востребована и нет конкурентов, то потребитель в любом случае обратиться к производителю (поставщику);

иметь более низкие затраты в сравнении с конкурентами. В данном случае не обязательно предлагать более низкие цены. Можно тратить на продвижение больше в сравнении с конкурентами и т.д.;

одним из самых прогрессивных способов является «сделать дополнительный шаг навстречу потребителю».

Рассмотрим, как данную стратегию на практике применяет АО "Тинькофф Банк". Вам необходимо взять кредит наличными по паспорту. Причин может быть множество. У вас на носу свадьба, подготовка к ней на завершающем этапе. И вдруг вы понимаете, что денег не хватает. Если оформлять кредит через банки по классической процедуре, со стандартным набором документов, то в течение нескольких дней деньги вам выдадут. При этом будет потеряно необходимое для подготовки к свадьбе время и деньги потеряют свою актуальность. «Тинькоф Банк» предлагает выход из этой ситуации. Вы обращаетесь по телефону в банк. На следующий день в удобное для вас время и место сотрудники банка привозят деньги на карте. Вам не надо проводить выбор между оформлением кредита и выполнением значимых дел.

Аналогичная ситуация будет если вам необходимо погасить кредит через интернет. Для простоты продолжим рассматривать предыдущий сценарий. Кредит успешно получен, свадьба состоялась, в семье молодоженов ожидается пополнение. Кредит с оговоренной заранее периодичностью погашается. И тут как всегда неожиданно происходит пополнение. В семье переполох, отец семейства целый день проводит в приятных хлопотах. Он помнит, что подходит срок погашения, у него есть денежные средства для погашения, но он не имеет самого важного – времени. Ехать в ближайшее отделение он не может по той простой причине, что это будет означать, что он не едет к жене и ребенку. Однако, имея доступ к Internet и 10 минут свободного времени (а они всегда найдутся), вы сможете в online режиме перевести необходимую сумму на погашение кредита. И снова это все не за счет вашего времени и удовлетворения ваших потребностей.

В данном случае наблюдается оптимальная схема «выигрыш – выигрыш», когда в результате сделки обе стороны получают желаемый результат.