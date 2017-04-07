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Экономика

Тинькофф банк делает шаг навстречу

Существует несколько способов достижения успехов на рынке. Вариантов несколько:

Рассмотрим, как данную стратегию на практике применяет АО "Тинькофф Банк". Вам необходимо взять кредит наличными по паспорту. Причин может быть множество. У вас на носу свадьба, подготовка к ней на завершающем этапе. И вдруг вы понимаете, что денег не хватает. Если оформлять кредит через банки по классической процедуре, со стандартным набором документов, то в течение нескольких дней деньги вам выдадут. При этом будет потеряно необходимое для подготовки к свадьбе время и деньги потеряют свою актуальность. «Тинькоф Банк» предлагает выход из этой ситуации. Вы обращаетесь по телефону в банк. На следующий день в удобное для вас время и место сотрудники банка привозят деньги на карте. Вам не надо проводить выбор между оформлением кредита и выполнением значимых дел.

Аналогичная ситуация будет если вам необходимо погасить кредит через интернет. Для простоты продолжим рассматривать предыдущий сценарий. Кредит успешно получен, свадьба состоялась, в семье молодоженов ожидается пополнение. Кредит с оговоренной заранее периодичностью погашается. И тут как всегда неожиданно происходит пополнение. В семье переполох, отец семейства целый день проводит в приятных хлопотах. Он помнит, что подходит срок погашения, у него есть денежные средства для погашения, но он не имеет самого важного – времени. Ехать в ближайшее отделение он не может по той простой причине, что это будет означать, что он не едет к жене и ребенку. Однако, имея доступ к Internet и 10 минут свободного времени (а они всегда найдутся), вы сможете в online режиме перевести необходимую сумму на погашение кредита. И снова это все не за счет вашего времени и удовлетворения ваших потребностей.

В данном случае наблюдается оптимальная схема «выигрыш – выигрыш», когда в результате сделки обе стороны получают желаемый результат.

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