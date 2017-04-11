Спектакль-лауреат театральной премии «Золотой софит» покажут в Пскове

10:10, 11 апреля 2017, ПАИ

22 апреля псковским зрителям представят оперу-лауреата высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в сезоне 2013-2014 годов в номинации «Лучший спектакль в оперном театре». Постановку «Не только любовь» покажут на большой сцене Псковской филармонии в рамках 43-го Фестиваля русской музыки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Петербургская премьера оперы «Не только любовь» всемирно известного композитора Родиона Щедрина стала знаковым событием. Сам композитор отметил, что это лучшая постановка его произведения. «Не только любовь» – яркий, искрометный спектакль, приближенный к жанру мюзикла. По словам создателя постановки - режиссера Юрия Александрова, в этом спектакле главное – именно любовь», - отметили в пресс-службе.

«Спектакль должен привлечь зрителей свободным вокалом, «открытостью» драматической игры и обилием танцев. В нем есть светлая лирика и ирония, «сочный» жанровый юмор и высокий драматизм. Искушенные меломаны смогут угадать в сюжетных коллизиях параллели с «Онегиным» и даже «Кармен». Родион Щедрин, посетивший премьеру постановки театра «Санктъ-Петербургъ Опера» сказал: «Лично я вижу на сцене огромную порцию любви к тем временам и к людям», - уточнили в дирекции.

Композитор – Родион Щедрин. Режиссер – Юрий Александров. Либретто создал Василий Катанян по мотивам рассказов Сергея Антонова (с использованием текстов современных частушек).

Отметим, на псковскую премьеру билеты стоят от 300 рублей, они уже поступили в продажу. Приобрести билеты можно на сайте филармонии или в кассе БКЗ.