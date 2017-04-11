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11 взрывоопасных предметов обезврежены в Псковской области за минувшие сутки

10 апреля в Псковской области сапёры обезвредили 11 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в Порховском районе в деревне Сумско обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 75 миллиметров. В Новосокольниках на улице Бабахина обезврежены два 122-миллиметровых и четыре 76-миллиметровых артснаряда, 82-миллиметровая и 50-миллиметровая миномётные мины мина, а также два 105-миллиметровых артснаряда.

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