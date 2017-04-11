4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля

09:48, 11 апреля 2017, ПАИ

10 апреля в Псковской области произошли 4 лесных пожара на площади 2,43 га: два – в Порховском районе, по одному – в Себежском и Плюсском. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, все возгорания ликвидированы.

Также за минувшие сутки в регионе зафиксировали 18 палов травы, огонь в обще сложности прошёл 20,82 га. Всего с начала периода в Псковской области выявили 132 возгорания сухой растительности на площади 110,84 га.