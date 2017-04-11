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Поддельные десятирублёвые монеты обнаружены в Великих Луках

Полиция проводит проверки по фактам обнаружения в Великих Луках денежных знаков с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в одном из финансовых учреждений города обнаружены три фальшивые монеты достоинством десять  рублей, а в другой финансовой – поддельная пятитысячная купюра.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры и монеты, а также пользоваться специальным оборудованием. «И помните, если при получении денежных знаков возникли сомнения в их подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть их, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру или монету, либо стали свидетелем их изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02».

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