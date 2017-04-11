Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян

10:26, 11 апреля 2017, ПАИ

Председатель Общественного совета при комитете по культуре Псковской области, руководитель одного из псковских турбюро Светлана Баранова прокомментировала Псковскому агентству информации сообщение о возможном запрете чартерных рейсов в Турцию.

Ранее сообщалось, что Росавиация отправила авиакомпаниям телеграмму с подобным предупреждением. Причиной таких мер называется «сложная внутриполитическая обстановка в стране».

«Сейчас я сама нахожусь в турецком Белеке. Здесь всё абсолютно готово, все ждут русских туристов. Понятно, что есть определённая политическая ситуация, и туризм очень зависим от политики. Но на самом деле обидно, что она снова сказывается на отдыхе россиян», - отметила Светлана Баранова.

По её словам, в этом году Турция очень активно вышла на рынок и предлагает «неплохие цены». «Я побывала на туристической выставке в Анталии, которую турки проводили в первый раз. Туда они пригласили представителей из всех бывших республик СССР. Всё это сделано для того, чтобы вернуть интерес к Турции. У псковичей он всегда есть, потому что Турция предлагает интересные пакетные предложения, которые привлекательны для жителей региона и по финансовому содержанию, и по категории комфорта», - подчеркнула Светлана Баранова.