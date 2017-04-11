Симфонический оркестр из Красноярска сыграет для псковичей
11 апреля в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии выступит ведущий музыкальный коллектив России - Красноярский академический симфонический оркестр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В программе концерта будут представлены Увертюра к опере «Набукко» Джузеппе Верди, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, Симфония №3 Иоганнеса Брамса.
Дирижёр Владимир Ланде, скрипач Павел Милюков (Москва).
Оркестр выступал на лучших концертных площадках страны и за рубежом – в Нидерландах, Швейцарии, Югославии, Эстонии, Южной Корее, Чили, Уругвае, Аргентине, Перу.
На одну сцену с оркестром выходили музыканты Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, Гинтарас Ринкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнёв, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.
В 2009 году Красноярский академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В 2015 году Красноярский академический симфонический оркестр возглавил Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.
В продаже еще есть несколько билетов. Приобрести их можно на сайте БКЗ или в кассе филармонии. Для зрителей 6+.