30 псковских первокурсников примут участие в семинаре по социальной адаптации детей сирот

11:56, 11 апреля 2017, ПАИ

30 выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, примут участие в обучающем семинаре «Пути решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании учебных заведений». Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела опеки и попечительства Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

Напомним, семинар проходит сегодня, 11 апреля, с 11:00 до 16:00 в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса (улица Леона Поземского, 122а).

В первой половине дня общественный деятель и международный эксперт по социальному сиротству Александр Гезалов встретится с первокурсниками профессиональных образовательных учреждений Пскова – выпускниками организаций для детей-сирот. Также будут присутствовать уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители Следственного комитета, органов занятости, опеки и попечительства. «Это те люди, которые могут оказать помощь и содействие в жизнеустройстве детей-сирот», - пояснила Валентина Чернова. По её словам, собравшимся расскажут о мерах, которые может предпринять любой ребенок, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации.

Подобные семинары планируется проводить на регулярной основе в зависимости от наполняемости и нуждаемости, следующий, предположительно, состоится осенью.

Отметим, семинар проводится в рамках благотворительного проекта #ДетиВсейЗемли при поддержке администрации Псковской области.