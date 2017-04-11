0
13:08
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
12:31
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
12:24
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
12:05
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
12:02
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11:38
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
10:26
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
Еще новости
Общество

С жителями Куньи встретится заместитель прокурора области

В апреле заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Кунье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с Виктором Борисенко необходимо до 14 апреля обратиться к прокурору Куньинского района Станиславу Федорову-Семенову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдет в прокуратуре Куньинского района, расположенной по адресу: посёлок Кунья, улица Дзержинского, 41.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
11 апреля 2017
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
11 апреля 2017
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
11 апреля 2017
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
11 апреля 2017
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11 апреля 2017
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
11 апреля 2017
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
11 апреля 2017
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля
11 апреля 2017
День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля

Идет загрузка...