С жителями Куньи встретится заместитель прокурора области
В апреле заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Кунье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для встречи с Виктором Борисенко необходимо до 14 апреля обратиться к прокурору Куньинского района Станиславу Федорову-Семенову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдет в прокуратуре Куньинского района, расположенной по адресу: посёлок Кунья, улица Дзержинского, 41.