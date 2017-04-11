Устройства для доступа инвалидов появились в локнянском культурно-досуговом центре

12:22, 11 апреля 2017, ПАИ

В Локнянском районе по требованию прокурора устранены нарушения прав инвалидов на доступ к объекту социальной инфраструктуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вход в здание культурно-досугового центра не был оборудован устройствами, обеспечивающими доступ для маломобильных групп населения. «Отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов в помещения здания ставит в зависимость от их физического состояния осуществление гарантированных им Конституцией Российской Федерации прав и законных интересов», - пояснили в прокуратуре.

В этой связи прокурор района внёс в адрес директора МБУК «Культурно-досуговое объединение» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, вход в здание оборудовали приспособлениями для доступа маломобильных групп населения.