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Общество

Устройства для доступа инвалидов появились в локнянском культурно-досуговом центре

В Локнянском районе по требованию прокурора устранены нарушения прав инвалидов на доступ к объекту социальной инфраструктуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вход в здание культурно-досугового центра не был оборудован устройствами, обеспечивающими доступ для маломобильных групп населения. «Отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов в помещения здания ставит в зависимость от их физического состояния осуществление гарантированных им Конституцией Российской Федерации прав и законных интересов», - пояснили в прокуратуре.

В этой связи прокурор района внёс в адрес директора МБУК «Культурно-досуговое объединение» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.  Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, вход в здание оборудовали приспособлениями для доступа маломобильных групп населения.

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