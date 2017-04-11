Кражу 70 метров кабеля раскрыли великолукские полицейские
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В период с 7 по 10 апреля с территории организации по Краснофлотской набережной были украдены более 70 метров электрокабеля. Причиненный ущерб составил 5 тысяч рублей. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого, им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый рабочий данной организации. Ведется его розыск.