Кражу 70 метров кабеля раскрыли великолукские полицейские

10:22, 11 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 7 по 10 апреля с территории организации по Краснофлотской набережной были украдены более 70 метров электрокабеля. Причиненный ущерб составил 5 тысяч рублей. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого, им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый рабочий данной организации. Ведется его розыск.