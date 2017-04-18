Жить жизнью города: Крыши подземного Пскова

15:49, 18 апреля 2017, ПАИ

В последние несколько лет в Пскове реализуется множество крупных инфраструктурных проектов: реконструкция набережных, Детского парка, парка Куопио, преображение улицы Ленина, Пушкина, Калинина. Имеются планы относительно реконструкции ансамбля Псковского кремля и Окольного города, приспособления старой ТЭЦ, канатной фабрики Мейера, ремонта стадиона «Машиностроитель». Город понемногу готовится к международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года. Однако за чередой крупных реконструкций у нас почему-то не всегда принято обращать внимание на внешний вид деталей, из которых и складывается городская среда, создаётся ощущение ухоженного, уютного, «долюбленного» города. Речь об оградах, фонарях, канализационных люках, скамейках, дверях, урнах, клумбах. В новом проекте «Жить жизнью города» мы рассмотрим эти детали в максимальном приближении и сравним с тем, как к подобным городским аксессуарам подошли в соседних российских и европейских городах. Попытаемся ответить на вопросы: чего не хватает Пскову, что городским властям стоит взять на заметку и что ещё можно успеть сделать за два с небольшим года.

В первом выпуске опустим глаза под ноги и повнимательнее рассмотрим городские люки. Этот элемент городского пейзажа стал настолько привычным, что его мы, чаще всего, замечаем либо когда люк открыт, либо если вокруг вдруг образовалась огромная яма. Так у нас почему-то часто бывает: асфальт и люк, как разнозаряженные частицы, отталкиваются друг от друга. Но сейчас не об этом. С люками на дорогах всё понятно — они выполняют утилитарную функцию, с тротуарами история интереснее. На мой взгляд, люк в пешеходной зоне не может быть грязным чугунным блином. Люки должны украшать город, поэтому власти обязаны позаботиться об их особом дизайне, как это сделано во многих европейских городах. Люк – это, если хотите, автограф города, его символ. Пока, стоит признать, Псков подписывается «крестиками». Вот такими:



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



















































Кстати, маркировки на люках расшифровываются следующим образом: В, ВД, ГВ — городской водопровод; Г, ПГ — пожарный гидрант подземный; ГК, К — городская канализация; ГТС — городская телефонная сеть; Д — дренаж (ливневая канализация); К — кабель; МГ — магистральный газопровод; МТ — междугородный телефон (телефонная сеть); НКПТ — Народный комиссариат почт и телеграфов (телефонная сеть); НКМП — Народный комиссариат местной промышленности (предшественник министерств промышленности союзных республик) [городской] водопровод; НКС — Народный комиссариат связи (телефонная сеть); МС — Министерство связи (телефонная связь); Т — телефон (телефонная сеть); ТС — теплосеть (теплопровод); ТСОД — «технические средства обеспечения движения», светофорная кабельная сеть.

Маркировке может сопутствовать декоративный рисунок, обозначающий назначение люка. Например, люк городской канализации нередко имеет рисунок в виде волн. Как правило, волнами в Пскове всё и ограничивается. В Москве и Петербурге картина столь же печальна.

Взять хотя бы историю 2014 года. Тогда «Студия Артемия Лебедева» представила серию из десяти новых крышек канализационных люков с разными вариантами изображения герба Москвы. Проект в студии выполнили бесплатно по заказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Однако московские власти сообщили, что не будут размещать в городе люки нового дизайна. «Вопрос использования городской символики, в том числе изображения святого Георгия Победоносца на чугунных люках под ногами, является неэтичным», — объяснили решение в мэрии.

На что Артемий Лебедев заявил, что во всём мире на крышках люков изображают гербы городов. «Это ровно то же самое, что изображение гербов на монетах. Городской люк украшает улицу. Совершенно не важно, что под люком - ливнесток или телефонные провода. Важно, что город украшает свою инфраструктуру и повышает количество визуальных деталей. Герб города размещается на автобусах, урнах, фонарных столбах, оградах, люках - и так далее. На табличке у входа на очистную станцию тоже будет висеть герб города. И это не признак неуважения, это признак принадлежности. Город - это не только воздушные шарики на праздник. Герб города на люке означает: это красивая городская собственность», - уверен дизайнер. И с ним нельзя не согласиться.

Например, на гербе Вильнюса (Литва) изображён Святой Христофор, бредущий по воде и несущий на плече младенца Иисуса. При этом никого не смутило, что изображение разместилось не только на фонарных столбах, но и на городских люках. Герб - гордость города и символ, который следует демонстрировать при каждом удобном случае.

Замечали, что в Европе рука сама тянется к фотокамере при виде необычного люка с гербом города, в котором вам посчастливилось оказаться. А давно ли вам хотелось запечатлеть псковский люк? То-то же. С туристами, думается, такая же картина, поэтому пусть пока фотографируют псковское небо, оно у нас особенное и в реконструкции не нуждается.

А в ганзейских Риге, Таллине и соседнем Тарту смотрите какая красота.

Вот несколько разновидностей люков ганзейского Бремена. О том, что город ганзейский можно узнать, повнимательнее присмотревшись к люку на Рыночной площади. Он, кстати, необычный. Если бросить туда монету, в ответ раздается голос одного из квартета бременских музыкантов: рёв осла, мяуканье кота, лай собаки или кукареканье петуха. Так символы города благодарят за содействие фонду Вильгельма Кайзена, который помогает нуждающимся жителям Бремена – детям, инвалидам, старикам, одиноким матерям. Город также известен любителями велосипедов, поэтому этот факт решено увековечить на крышках люков. Есть ещё люки с ключом - символом Бремена.

Вот ещё несколько разновидностей люков в городах, входивших в Ганзейский союз.

Так вот почему бы городским властям не задуматься над постепенной заменой городских люков в черте нашего условного центра: площадь Ленина, Октябрьский проспект, улица Ленина, Пушкина, Советская, Детский парк, Некрасова, Гоголя. На крышке можно, не мудрствуя, разместить герб. Такой барс пропадает почём зря! Никто его не видит. Только не надо прибедняться и делать люки пластиковыми. Это, может быть, там, где-нибудь на дальнем Завеличье или пыльном Запсковье такое пройдёт, но в центре можно позволить себе не жаться и выделить средства на несколько красивых люков чугунного литья в наиболее посещаемых туристами и горожанами местах.

Пока самый интересный псковский люк выглядит так:

Найти его удалось на территории Псковской областной клинической больницы. Точно такие дореволюционные артефакты ещё сохранились в Петербурге и Вильнюсе.

Самый необычный люк Твери (тоже, между прочим, город в составе Новой Ганзы) выглядит так:

Люки могут быть настоящим произведением искусства. А спонсором установки таких шедевров, к примеру, могли бы стать кафе-рестораны, предприятия или индивидуальные предприниматели, офисам которых посчастливилось соседствовать с одним из городских люков. Только посмотрите, на что способна человеческая фантазия в сочетании с любовью к родному городу: