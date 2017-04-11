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Общество

Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге

Шесть ударных вертолетов Ка-52 и пара транспортных вертолетов Ми-26 осуществили перелет из Псковской области на аэродром «Пушкин» для подготовки к участию в параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в числе экипажей оперативно-тактической и армейской Западного военного округа, впервые принимающих участие в параде, - звено истребителей МиГ-29СМТ Курского истребительного авиаполка. Они совершили беспосадочный перелет на аэродром «Левашово» Ленинградской области.

Остальные участники воздушного показа будут взлетать с аэродромов постоянного базирования и осуществлять сбор над акваторией Финского залива.

С 14 апреля летчики приступят к тренировкам над аэродромом Левашово Ленинградской области, а в небе над Дворцовой площадью – 4 и 7 мая.

В воздушном показе примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134 — всего более 40 единиц авиационной техники.

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