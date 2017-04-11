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Общество

Отпугивать диких животных научились авиационные спасатели в Псковской области

В Псковской области на аэродроме Остров завершился сбор начальников поисково-спасательной и парашютно-десантной службы авиационных частей Западного военного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В течение трех недель участники сбора изучали вопросы автономного поиска воздушных судов, потерпевших бедствие в светлое и темное время суток, отработали оказание первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших вертолетом в режиме зависания и посадочным способом.

Кроме того, спасатели отработали подготовку личного состава к вынужденному покиданию воздушного судна с использованием различных типов парашютных систем, подготовку к выживанию в различных природных условиях, применение носимого аварийного запаса, использование имеющихся средств связи и сигнальных ракет для привлечения внимания спасателей и отпугивания диких животных.

В ходе проведения сборов специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы выполнили десантирование с вертолетов Ми-8, в том числе со сверхмалых высот, а также десантирование с вертолета штурмовым способом с использованием лебедки и тросов.

По результатам сбора его участники получили допуск к проведению поисково-спасательных работ, а также к сложным видам парашютной подготовки.

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