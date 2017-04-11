Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля

12:24, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля ГТРК «Псков» презентует новый цифровой комплекс, студию и декорации для регионального вещания на телеканале «Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, будет дан старт регионального вещания на телеканале «Россия 24» в кабельных сетях Псковской области.

Это заключительный этап масштабной модернизации гостелерадиокомпании, начавшейся более двух лет назад, и часть большой программы модернизации региональных филиалов ВГТРК в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации». В настоящий момент по программе из 80 филиалов ВГТРК модернизированы более 50, которые теперь соответствуют всем основным показателям международных стандартов технической оснащённости.

Напомним, в октябре благодаря поддержке ВГТРК проведен перевод радиостанций «Радио России-Псков» и «Маяк-Псков» на автоматизированное цифровое производство контента. Летом 2015 года началась модернизация службы информационных программ телевидения ГТРК «Псков». 28 марта 2016 года информационный выпуск «Вести-Псков» впервые вышел из новой режиссёрской аппаратной.

Для более качественной и оперативной работы сотрудников службы информационных программ телевидения были установлены 30 моноблоков Hewlett Packard со специальным программным обеспечением автоматического производства новостей, 4 монтажных станции, станция компьютерной графики, 3 студийные камеры Grass Valley, приобретены 10 цифровых камкордеров - от суперкомпактных Sony PXW-X70 (для оперативных съёмок) до Sony PМW-400 с широкими возможностями для художественной съёмки. Стоимость всего энергооснащения, телевизионного и радиооборудования составила – более 140 миллионов рублей.

С 16 января ГТРК «Псков» перешло на вещание в широкоэкранном формате 16:9.