На 19% сократилась смертность от внешних причин в Псковской области

10:57, 11 апреля 2017, ПАИ

По итогам двух месяцев в Псковской области на 19% сократилась смертность от внешних причин, по Северо-Западному федеральному округу снижение составило 13%. В общей сложности в этом году умерли 145 псковичей, в прошлом году за аналогичный период скончались 180 жителей региона. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на заседании администрации области 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этом году зафиксированы в области 17 суицидов. В муниципалитетах, по словам Игоря Потапова, прослеживается положительная динамика, рост количества самоубийств зафиксирован лишь в Дновском и Печорском районах.

Он также отметил, что предложения по снижению числа самоубийств представили все ведомства, соответствующий план уже реализуется. В частности, план предусматривает проведение мероприятий в медучреждениях, учреждениях соцзащиты, обучение врачей первого звена по тактике ведения таких пациентов, мероприятия с участием центра медицинской профилактики, создание учреждений по ранней диагностике состояний, которые могут послужить причиной суицидов.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился к начальнику Управления соцзащиты Армену Мнацаканяну с просьбой уточнить, как намерены действовать социальные службы. Армен Мнацаканян сообщил, что особое внимание будет уделяться пожилым людям, которые не стоят на учете, но есть информация, что они подвержены суицидальным настроениям. Однако Андрей Турчак сказал, что если проанализировать данные по суицидам в 2016 году, то среди погибших по этой причине в основном молодые люди, мужчины трудоспособного возраста. Также, по словам главы региона, если проанализировать статистику, то «здесь нет географии, а есть социальная составляющая, экономика, занятость».

Количество пожаров снизилось на 12%, число погибших в них достигло 24 человек. Утонул лишь один человек, что означает троекратное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество ДТП сократилось на 22%, число погибших в них - на 21%. В этом году произошли шесть убийств против восьми в прошлом. По этому показателю Псковская область занимает 9-е ранговое место в Северо-Западном федеральном округе. Количество смертей от отравления алкоголем снизилось на 29%, по округу снижение составило 21%. За январь-февраль регион таким образом потерял 9 человек против 13 в аналогичный период прошлого года.