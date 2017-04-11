Избивший приятеля мужчина задержан в Новосокольниках
В Новосокольниках сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Советской происходит конфликт. Экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу, где обнаружил мужчину с травмами головы. На место преступления незамедлительно прибыла бригада Скорой медицинской помощи, которая госпитализировала потерпевшего.
Подозреваемый для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции.