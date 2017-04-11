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Избивший приятеля мужчина задержан в Новосокольниках

В Новосокольниках сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Советской происходит конфликт. Экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу, где обнаружил мужчину с травмами головы.  На место преступления незамедлительно прибыла бригада Скорой медицинской помощи, которая госпитализировала потерпевшего.

Подозреваемый для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции.

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