Иностранных юрлиц в Псковской области ограничили в праве получать субсидии за выловленную рыбу

11:23, 11 апреля 2017, ПАИ

Иностранных юридических лиц в Псковской области ограничили в праве получать субсидии за выловленную рыбу. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, постановление «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидий предприятиям рыбохозяйственного комплекса за добытые (выловленные) водные биологические ресурсы» одобрено на заседании администрации региона 11 апреля.

Председатель Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов доложил, что положение дополнено условиями предоставления субсидий. В частности, отмечается, что предприятие рыбохозяйственного комплекса не должно являться иностранным юридическим лицом и не должно получать средства в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий. Кроме того, изменен срок получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, справки из налогового органа и территориального органа пенсионного фонда; дополнен список предоставляемых вместе с заявкой документов; дополнен запретом на осуществление приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.

Аналогичные изменения вносятся в проект постановления администрации области «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на страхование рисков предприятий аквакультуры при осуществлении выращивания водных биоресурсов»

Губернатор Андрей Турчак уточнил, какой объём средств предусмотрен по двум постановлениям. Виктор Мусатов ответил, что по первому положению - 4 млн рублей, по второму финансирование пока не определено.